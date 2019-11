Al een maand in de rioolstank: "Alles openzetten voor een beetje frisse lucht"

“Ik ben bang dat ik doodga”, aldus Outshoorn. Het is vier weken geleden dat de stank begon, maar al gedurende de zomer zijn er al meerdere verstoppingen in huis geweest. “Het ontstoppingsbedrijf is veelvuldig langsgekomen. En alsnog krijgen wij een rekening toegestuurd terwijl alles stuk is rondom het huis.”