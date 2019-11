West-Friesland Steeds meer jongeren weten het Jongerenloket West-Friesland te vinden

HOORN - Het Jongerenloket West-Friesland zit ruim twee jaar aan de Grote Noord in Hoorn en sindsdien steeds meer jongeren weten het loket te vinden. "Het gaat ook via via", vertelt Janet Klooster van het Loket. "Jongeren vertellen elkaar erover. Dat is natuurlijk hartstikke mooi."

NH

Het loket is er voor jongeren die vastlopen met werk of opleiding. Elke middag (op doordeweekse dagen) is er een spreekuur waar jongeren zonder afspraak terecht kunnen. Ze kunnen advies inwinnen over opleidingen en het vinden van werk. Jongeren die iets meer hulp nodig hebben, worden wat intensiever begeleid. "Sommigen hebben alleen wat advies nodig over werk of opleiding. Die horen dat er veel banen zijn, maar vragen zich af waar die banen zijn. En of ze daarvoor geschikt zijn. " Maar er komen ook jongeren met serieuzere problemen. "Er komen ook jongeren die problemen hebben met huisvesting, schulden of psychische problemen. Er komt eigenlijk van alles en nog wat." Irvin uit Oosterblokker liep een paar jaar geleden vast op school. Zijn mentor adviseerde hem om naar het Jongerenloket te gaan.

Quote "Ik wist echt een tijdje niet wat ik met mezelf aan moest. Hier word ik wel echt goed geholpen" Irvin, volgde een workshop dansen en theater

Irvin volgde het programma 'Back on Track'. Samen met een stel andere jongeren volgde hij twaalf weken lang workshops met onder andere dans en theater, om erachter te komen wat hij nu precies wilt doen met zijn leven. Hier ontdekte hij dat hij verder wil met dansen. Bij het Jongerenloket wordt hij nu geholpen om de juiste dansopleiding te vinden en zijn passie echt achterna te gaan. Irvin is erg te spreken over 'Back on Track'. "Ik weet niet waar ik nu geweest zou zijn, als ik dat niet had gedaan. Maar zeker niet zover als ik nu ben." Janet Klooster merkt wel dat voor sommige jongeren de drempel nog wel hoog is om naar binnen te gaan bij het Jongerenloket. "Het liefst zet ik de hele dag de deuren open en zeg ik: 'Kom maar binnen. We geven advies en als we iets niet weten, dan zoeken we het op'. " Voor het programma 'Back on Track' dat in het nieuwe jaar begint, is het Jongerenloket West-Friesland nog op zoek naar jongeren die hieraan mee willen doen. Opgeven kan bij het Jongerenloket.