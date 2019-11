Moeder Horinese Oranje-revelatie Sontje Hansen (17) vanuit Brazilië: "Altijd met hem mee"

De geboren Horinees Sontje Hansen (17) speelt vanavond in Brazilië met Oranje O-17 de halve finale van het wereldkampioenschap. Tegenstander Mexico is gewaarschuwd, want met zes doelpunten in vijf duels is hij vooralsnog topscorer van het toernooi. NH Nieuws ging op zoek naar Sontjes voetbalroots.

Sonaida

Sontje komt uit een fanatiek voetbalnest: zijn ouders en ooms hebben allemaal gevoetbald, en ook zijn 18-jarige broer verdient z'n brood in de voetballerij, bij de Braziliaanse club Ponte Preta. Risdam

De jonge Acacied woont nog bij z'n moeder Sonaida in Hoorn, de stad waar hij ook kennis maakte met het spelletje. Als kind vertoonde hij z'n kunsten al in de straten van de wijk Risdam. Als 5-jarige kwam hij terecht bij HSV Sport, en op z'n zestiende verjaardag tekende hij een contract bij Ajax, waar hij nu in het elftal -19 speelt.

Omdat zijn moeder Curaçaose is, heeft hij twee paspoorten en had hij ook in het jeugdelftal van Curaçao kunnen spelen, vertelt z'n moeder Sonaida vanuit Brazilië aan NH Nieuws. "Als moeder ben ik trots op mijn eigen land Curaçao, en heb hem daarom gevraagd voor Curaçao te spelen." Toch koos Hansen voor het Oranje-shirt. "Ik moet Nederland dankbaar zijn", citeert z'n moeder haar goaltjesdief. "Ze hebben me altijd vertrouwen gegeven, in mij geloofd en mij geselecteerd, dus dan kies ik voor Nederland." 'Altijd mee'

Sonaida staat achter haar zoon, en support hem volop. "Ik ga altijd met hem mee en steun hem altijd", vertelt ze. Hoewel het vanwege haar gezondheid onzeker of ze erbij kon zijn in Brazilië, reisde ze twee dagen voor de eerste poule-wedstrijd naar Brazilië. "Het gevoel dat ik er niet bij zou zijn, was heel intens en droevig voor mij", verklaart ze die keuze.

Quote "Het gevoel dat ik er niet bij zou zijn, was heel intens en droevig voor mij" Sonaida, moeder Sontje Hansen

Helaas verslechterde haar gezondheid in Brazilië en keerde ze terug naar Nederland. Toen Nederland de kwartfinales bereikte, vloog ze weer naar Zuid-Amerika. "Eén dag voor de kwartfinale was ik weer terug in Brazilië, want die wedstrijd wilde ik echt niet missen." Nederland won de kwartfinale van Paraguay met 4-1, waardoor het elftal vanavond mag aantreden tegen Mexico. Wereldtitel of niet, Sonaida is 'heel trots' op haar zoon. "Op alles wat hij doet." Zij zit op de tribune, maar wie niet in Brazilië is en de wedstrijd wil volgens kan de wedstrijd volgens in de NOS-app, of via nos.nl.