Beverwijkers mogen meedenken over mobiliteit: "Een snelle steproute graag"

BEVERWIJK - Morgen lanceert de gemeente Beverwijk een online enquête om inwoners te laten meedenken over de nieuw te vormen Mobiliteitsvisie 2030.

Hoe reizen we over 10 jaar? En wat kan de gemeente doen om dat makkelijker, sneller en veiliger te maken? Vragen die door de gemeente Beverwijk vanaf morgen worden voorgelegd aan de inwoners van de stad, zo vertelt wethouder mobiliteit, Brigitte van den Berg. "We gaan ze bijvoorbeeld vragen hoe ze van hun huis naar het werk gaan. Wat vinden ze een prettige manier van reizen? En: Wat kan er in Beverwijk beter?"

Quote "We willen die kennis graag gebruiken om tot de beste visie te komen." Brigitte van den berg

NH Nieuws sorteerde vast voor op de online enquête die vanaf morgen online kan worden ingevuld. Op straat vroegen we de inwoners wat hun hete hangijzers zijn. "Een snelle steproute", zegt een Beverwijkse resoluut. "Ik ben pas in Spanje geweest. Als je ziet hoe veel mensen daar op de elektrische step rijden, is het volgens mij een ideaal vervoermiddel." Een dame op de fiets zegt: "Laat handhaving een paar mannetjes neerzetten in de stad die hardrijders bekeurt. Het is zorgelijk hoe dat er in de stad aan toegaat."

NH Nieuws

Wat de mening ook is, wethouder Van den Berg hoopt dat de Beverwijkers de enquête massaal gaan invullen. "Iedereen is gebruiker, iedereen is de hele dag bezig om van A naar B te komen. Zij zijn de kenners en experts. En we willen die kennis graag gebruiken om tot de beste visie te komen." De enquête kan tot en met 1 december worden ingevuld. In de zomer van 2020 moet de mobiliteitsvisie afgerond zijn.