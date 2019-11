Auto linkt 'most wanted' Ridouan Taghi aan liquidatie advocaat Wiersum

De politie heeft in het onderzoek naar de moord op advocaat Derk Wiersum een duidelijk verband gevonden met de meest gezochte verdachte van Nederland Ridouan Taghi.

Dat meldt De Telegraaf. Eén van de drie bij de aanslag gebruikte auto’s is namelijk te linken aan een persoon uit het directe netwerk rond Taghi.

Het gaat om een van de in beslag genomen voertuigen die werden ingezet bij het observeren van Wiersum bij zijn woning in Imstenrade in Amsterdam-Buitenveldert.