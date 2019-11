Agent die Harm (34) doodreed vrijgesproken

De agent die werd vervolgd voor h et doodrijden van de 34-jarig Harm Wimmenhove in 2016, is vrijgesproken. Volgens de rechtbank valt hem de inschattingsfout, waardoor Harm werd aangereden, in strafrechtelijke zin niet te verwijten. Het Openbaar Ministerie (OM) had tegen de agent een geldboete en een voorwaardelijke rijontzegging geëist.

De politieman had duidelijk haast en reed daarom 85 kilometer per uur zonder sirenes en verlichting. Zijn busje botste bij de Nassaukade vervolgens op de fiets van Harm. De klap werd de 34-jarige Amsterdammer uiteindelijk fataal. De agent verklaarde eerder op zitting: 'Het ging allemaal heel plotseling, het kwam uit het niets'.

De rechtbank oordeelt dat het voor de agent noodzakelijk was om snel ter plaatste te komen en dat de snelheid die hij daarbij reed binnen de marge valt die hiervoor is gesteld. Wel vindt de rechtbank dat de agent bij de oversteekplaats voor fietsers zijn snelheid had moeten minderen: "Verdachte heeft op dit punt van zijn rit een inschattingsfout gemaakt."

Die inschattingsfout valt de agent volgens de rechtbank echter niet aan te rekenen, omdat hij niet wist dat er daar een oversteekplaats was. Ook was de oversteekplaats destijds slecht aangeduid en stond er tussen de rijbaan en het fietspad een grote boom en waren er auto's geparkeerd. Verder is uit het onderzoek gebleken dat Harm geen licht op zijn fiets had waardoor hij niet goed zichtbaar was voor de agent.

Familie teleurgesteld

De familie zegt tegen AT5 teleurgesteld te zijn in het vonnis. "Het valt mij heel erg tegen", aldus Roel Wimmenhove, Harms vader. "De agent reed volgens de wet wellicht niet te hard, maar hij had wel voorzichtiger moeten rijden. De melding waar hij op af ging had niet de allerhoogste prioriteit. Op zo'n moment hoef je niet zo hard te rijden." Dat ook de geëiste boete vervalt, valt hen zwaar: "Dat had in ieder geval nog iets uitgemaakt. Nu treft de agent geen enkele blaam."