Rozen bij woning overleden Karla: "Ik ben er kapot van, ze luisterde naar mij"

Boon had namelijk ook een soort vriendschappelijk band met zijn buurvrouw, die berucht was in de wijk vanwege de vele overlast die ze veroorzaakte. "Ik kon haar aan, ze luisterde wel naar me, maar de laatste maanden ging het bergafwaarts en had ik steeds minder vat op haar." Boon krijgt het vaak te benauwd als hij over Karla praat. En er staan tranen in zijn ogen.

Herdenken

Hij besloot vanmiddag een paar rozen te kopen om zijn buurvrouw te herdenken. Ook andere buren denken na over manieren om Karla, die op goede dagen ook vriendelijk en aardig was, te gedenken. "Het is wel gewoon een mens. Een mens met problemen, die nu niet meer leeft." Overbuurman Quincy de Nijs overweegt met Karla's directe buren snel een avond bij elkaar te gaan zitten. "Om dit alles een plekje te geven." Inmiddels is duidelijk dat dit vanavond heeft plaatsgevonden.

Over haar uitvaart weten de buren nog niks. "Haar beste vriend zal daar wel over op de hoogte worden gehouden, maar dat weten we niet zeker. We gaan er hoe dan ook heen. Ze verdient wel een afscheid, waardig, als mens."