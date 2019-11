'Camping voor 1800 Formule 1-fans in Zandvoort tijdens Dutch Grand Prix'

De hotels zitten bomvol, woningen en kamers worden voor enorme bedragen verhuurd. Dus zullen veel Formule 1-fans op zoek zijn naar een kampeerplek in of rond Zandvoort tijdens de racedagen volgend jaar mei. Suzanne Jansen, eigenaar van het Amsterdam Beach Hotel in Zandvoort, wil een camping beginnen in het dorp voor 1800 racefans en dat lijkt haar te gaan lukken.

De gemeente moet er officieel nog 'een klap op geven', maar alle signalen staan op groen voor de komst van de 'pop-upcamping'. De bedoeling is dat er 750 tenten op de velden van voormalig voetbalclub TZB komen te staan.



Ervaring

Suzanne Jansen weet hoe je een camping moet opzetten, ze deed het al eerder tijdens de A1GP-races in Zandvoort, tussen 2006 en 2008, op dezelfde locatie. "De camping zag er toen wel wat anders uit. Er sliepen toen bijvoorbeeld bij de eerste editie zo'n duizend gasten en ze konden hun eigen tentjes meenemen. Aangezien de organisatie van de Formule 1 heel veel waarde hecht aan mobiliteit en veiligheid, zal dat volgend jaar niet zo zijn."

Geen auto's, kant-en-klare tenten

Dat betekent dat de camping volledig ingericht zal zijn met 600 tweepersoonstenten en 150 vierpersoonstenten. Ook kussens, slaapzakken en matrassen zijn al aanwezig. Wie geen ticket heeft voor de races, komt het terrein niet op. "Het wordt een autovrije camping, gasten moeten met het openbaar vervoer komen of met de fiets", aldus Jansen. Op het kampeerterrein zullen ook huurfietsen aanwezig zijn om van en naar het ciruit te kunnen rijden. "Maar het is ook goed te wandelen en dan kun je mooi via het centrum nog even lekker een biertje gaan drinken", aldus Jansen. Ze verwacht dat de website voor reserveringen volgende week online gaat.

De camping gaat op dinsdag 28 april open en zal op maandag 4 mei sluiten. Het minimale verblijf moet vier nachten zijn en bedraagt vijfentachtig euro per persoon per nacht. Daar krijg je ook een ontbijtje voor en zijn alle sanitaire voorzieningen aanwezig. Een woordvoerder van de gemeente bevestigt de aanvraag van Jansen, maar zegt dat er nog wel even goed naar de ontwerptekeningen van de camping moet worden gekeken.

Tweede camping

Er zou volgend jaar mei ook een 'racecamping' verschijnen op het terrein van de Zandvoortse golfclub The Dunes, maar het is nog onduidelijk of die camping er daadwerkelijk gaat komen. Zandvoortse ondernemers en andere creatievelingen die nog mooie plannen hebben voor de side-events, de evenementen die buiten het circuitpark worden gehouden, kunnen deze indienen via formule1@zandvoort.nl.