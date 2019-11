Medewerkster Chinees restaurant Amstelveen voor de deur beroofd met pistool

AMSTELVEEN - Een medewerkster van het Chinees restaurant Golden Bird aan de Parlevinker is gisteren bij het verlaten van de zaak onder bedreiging van een vuurwapen beroofd. Eerder meldde NH Nieuws dat het restaurant was overvallen, maar dat blijkt niet het geval.

Toen de vrouw iets na sluitingstijd (22.00 uur) het restaurant verliet, doken er twee mannen op. Ze bedreigden haar met een vuurwapen (of een nepvuurwapen) en dwongen haar haar tas met persoonlijke bezittingen af te staan.

Ze sloegen vervolgens lopend op de vlucht, maar in welke richting is onbekend. De politie heeft de omgeving uitgekamd, maar geen verdachten aangetroffen.

Wie informatie over de overval of verdachten heeft, of over camerabeelden beschikt die naar de daders kunnen leiden, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.