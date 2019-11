Enkhuizerzand staat op provinciaal monument: "Dit kan een bom zijn onder hele plan"

ENKHUIZEN - Erfgoedvereniging Heemschut heeft een 'boze brief' gestuurd naar de provincie over de gehaaste nieuwe plannen voor het recreatiepark Enkhuizerzand. "Wat hier gebeurt is zo slecht, dus we vragen de provincie om alsjeblieft in te grijpen. Het plan wordt namelijk op de grond van een provinciaal monument gerealiseerd. Dat mag niet", aldus Christian Pfeiffer van de vereniging.

De erfgoedvereniging heeft in haar brandbrief een aantal argumenten genoemd waarom ze vindt dat de provincie moet ingrijpen bij de planvorming van de gemeente Enkhuizen. Het belangrijkste punt, gaat volgens Pfeiffer om de percelen waar een nieuwe camping moet komen. "Deze grond is namelijk een provinciaal monument. Dat lijkt niemand te weten. Maar je mag op die grond niet zomaar dingen doen en inmiddels is er al zand op gestort. Volgens Christian zou deze constatering 'nog wel eens een bom kunnen leggen onder het hele plan'. Volgens de vereniging heeft de provincie geen overdracht gedaan aan de gemeente of aan Droomparken om op deze monumentale grond te bouwen. "Dan zouden er namelijk vergunningen moeten zijn afgegeven die inzichtelijk zijn, en die hebben we niet kunnen vinden in ons onderzoek."

Quote "Dat het om provinciaal monumentale grond gaat, lijkt niemand te weten." Christian pfeiffer van erfgoedvereniging heemschut