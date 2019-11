Zieke Edo (32) door vrienden verrast op de radio: "Mooi gebaar, maar ook wel gek"

Hij werd naderhand door mensen getipt om de aflevering terug te luisteren. "Heel bijzonder, want ik wist echt van niks", zegt hij.

Hoewel hij verrast is door de aandacht, is de aanleiding van de oproep minder positief. Edo heeft leukemie en wordt nu vijf maanden voor de ziekte behandeld. Chemokuren horen daar ook bij. "Ik ben alleen niet iemand die alles op sociale media zet. Daarom wisten alleen mijn familie en vrienden dat ik ziek was. Het is een beetje gek dat nu iedereen het weet."

Als het aan hem ligt, moet het dan ook niet te veel over zijn ziekte gaan. "Het bepaalt nu mijn leven, alles draait er om en het is een eenzame strijd. Maar juist daarom is het mooi als de muziek centraal staat." Het nummer dat zijn goede vriendin Lindsay voor Edo had aangevraagd, was er een die hij tien jaar geleden met zijn band Zomer had geschreven: The Balloon.

