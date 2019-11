Naast flamingo meer vreemde vogels gespot op Texel

Flamingo

In het nieuwe natuurgebied bij de Prins Hendrikzanddijk scharrelt sinds een maand een flamingo in zijn eentje rond. "Nee dat is niet zielig", zegt Plomp. "In de broedtijd zijn ze wel altijd in groepen en in de winter vaak ook, maar hij kan het ook best in zijn eentje redden. Uit het ondiepe water haalt hij garnalen en daar kan hij prima van leven." De flamingo is waarschijnlijk afkomstig uit de Camargue in Zuid-Frankrijk.

Vogelliefhebbers

Volgens Plomp is er ook tijdens de koude herfst- en wintermaanden voor vogelliefhebbers genoeg te beleven op Texel. "We hebben een blauwvleugeltaling gezien. Dat is een heel bijzondere eendensoort die uit Noord-Amerika afkomstig is.



Naast de blauwvleugtaling en de flamingo is er een invasie van pestvogels gaande op het eiland. Die komen uit Scandinavië en Denemarken. Als het daar te koud wordt en er is geen voedsel meer dan komen ze onzer andere naar Nederland. "De pestvogel is een heel mooi vogeltje en komt in grote getale naar ons eiland."

De pestvogel is een sierlijk vogeltje om te zien, met een parmantige kuif en een gele staartrand. De naam is minder mooi. Die ontleent het vogeltje uit de tijd dat de pest nog heerste in Europa. Die ziekte kwam vaak gelijk met de komst van het vogeltje. Men dacht dat de vogel de ziekte meenam.

Binnenkort verwacht vogelkenner Plomp ook nog een andere bijzondere vogel op Texel. De haakbek. "Dat is ook een heel mooi vogeltje. Het mannetje is knalrood en het vrouwtje groen. De vinkachtige vogel is nog nooit gespot op Texel maar in navolging van de invasie van de pestvogel verwacht ik vanuit Denemarken ook de haakbek binnenkort op Texel!"