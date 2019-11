Musea harken laatste Van Gogh uit 'belangrijke' periode binnen

AMSTERDAM - Het laatste schilderij dat nog ontbrak van Vincent van Gogh uit zijn Drentse periode, is eindelijk in Nederland. Dat meldt RTV Drenthe. Het gaat om het werk 'Onkruid verbrandende boer uit 1883'.

De aankoop van het schilderij is mogelijk gemaakt door het Drents Museum en het Van Gogh Museum. Er werd voor het kleine werk zo'n 2,8 miljoen euro neergelegd. Een flinke duit in het zakje voor het museum in Drenthe. "Een derde is door ons ingelegd, een derde door het museum in Amsterdam en het laatste gedeelte door fondsen", legt Harry Tupan van het Drents Museum uit.

"Er zijn tot op heden vijf schilderijen uit de periode dat Van Gogh in Drenthe bekend. Daarvan zijn er drie in Amsterdam, eentje hier in Drenthe en er was er een in particulier bezit. Dit laatste schilderij hebben we nu gekocht. Vincent komt weer thuis", aldus directeur Tupan.