Gewonde man aangetroffen na melding woningoverval in Amsterdam-West

De politie heeft vannacht een gewonde man aangetroffen na een melding van een woningoverval in de Jan Maijenstraat in Amsterdam-West. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis.

De politie werd rond 03.20 uur gealarmeerd. Agenten die ter plaatse kwamen troffen een gewonde man aan. Of dat op straat of in een woning gebeurde, kan een politiewoordvoerder niet zeggen.

Volgens de politie werden er ook een aantal andere mensen aangetroffen, die allemaal een ander verhaal vertelden over wat er was gebeurd.

Omdat het slachtoffer in het ziekenhuis ligt, heeft de politie de man nog niet kunnen spreken. Of er inderdaad sprake is van een woningoverval, kan de politie nog niet zeggen. Alle scenario's worden opengehouden, aldus de woordvoerder. Er is niemand aangehouden.