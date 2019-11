Twaalf jaar cel voor doodschieten rapper Bolle in Amsterdam-Zuidoost

De 21-jarige Ogilvan J. is vandaag veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf voor het doodschieten van de 19-jarige Gondilio Lowland, ook bekend als rapper Bolle, in Amsterdam-Zuidoost.

Vorig jaar werd de rapper doodgeschoten in de onderdoorgang van de Dolingadreef. Waarom J. op die bewuste dag Gondilio doodschoot, blijft tot op de dag van vandaag niet bekend. De schutter bekende de daad dezelfde dag nog aan zijn familie, maar trok dit later alsnog in.

Moeder

De moeder van J. was degene die belde met de politie om de mogelijke betrokkenheid van haar zoon te melden. J. werd uiteindelijk door een arrestatieteam opgepakt toen hij bij zijn advocaat was. Een eerdere bekentenis zou hij gedaan hebben, 'omdat mijn familie door bleef klagen', zo zei hij vandaag.

Doodslag

Omdat de rechtbank niet kan vaststellen dat J. van tevoren van plan was het slachtoffer neer te schieten, is er een veroordeling voor doodslag besloten en niet moord.