Purmerendse producer YoungKio (19) wint prijs bij Country Music Awards

Eerder haalde producer YoungKio uit Purmerend met het door hem geproduceerde nummer 'Old Town Road' al een record. Nu is hij ook in de prijzen gevallen bij de Country Music Awards in het Amerikaanse Nashville.

Het nummer maakte Youngkio samen met rapper Lil Nas X en zanger Billy Ray Cyrus.

Geen country

Dat Old Town Road een countryprijs heeft gewonnen, is op zijn minst opvallend te noemen volgens de NOS. Kort nadat het nummer was uitgebracht, ontstond namelijk discussie over de vraag of het wel 'country' genoeg was. Billboard, de organisatie achter de hitlijsten in de Verenigde Staten, verwijderde een eerdere versie van Old Town Road aanvankelijk zelfs uit zijn country-hitlijst. Het nummer zou "de elementen van hedendaagse countrymuziek niet genoeg omarmen" en daarmee geen plek op de lijst verdienen.

Beats uit Nederland

Toen countryzanger Billy Ray Cyrus daarvan hoorde, besloot hij Lil Nas X te benaderen voor een samenwerking. Uiteindelijk namen ze samen een nieuwe versie van Old Town Road op, met beats van de 19-jarige producer YoungKio uit Purmerend. Het nummer werd een succes en stond uiteindelijk 19 weken bovenaan de Billboard Hot 100, een nieuw record.

Niet alleen voor Lil Nas X is Old Town Road zijn eerste grote hit: dat geldt ook voor de Nederlandse producer YoungKio. Hij begon in 2016 met produceren en zette na wat oefenen enkele beats op een Amerikaanse website. Lil Nas X kocht een van zijn beats, scoorde onverwacht een megahit en daarmee was ook het succes van YoungKio geboren.