Formule 1: Organisatie vol vertrouwen over doorgaan 'Max Mania-race' in Zandvoort

Het tv-programma sprak met de eigenaren van het circuit en Sean Bratches, topman van de Formule 1. Het is niet bepaald dat Bratches het nieuws over F1-rechtszaken in Nederland nagelbijtend volgt.

Volgens prins Bernhard jr., een van de eigenaren van het circuitpark, heeft de Formule 1 in de hele wereld te maken met dit soort tegenstand. Ze liggen er niet bepaald wakker van. Bratches gaat er, een half jaar voor de race op 3 mei, vanuit dat de Formule 1 terugkeert in Zandvoort. "We gaan racen op Zandvoort. Ik ben niet op de hoogte van rechtszaken die nu lopen. Ik vertrouw erop dat onze partners die naar behoren afhandelen."

Plan B

Ook Menno de Jong, ook een van de eigenaren van het circuitpark, maakt niet echt een zenuwachtige indruk. De nodige vergunningen zijn verstrekt en het circuit kan aan de slag. "De kans dat F1 niet doorgaat, slut ik uit", zegt De Jong tegen Nieuwsuur.

Interessant is dat de Formule 1 nog een plan B achter de hand heeft. Bratches zegt niet welk plan dat is. "Er is altijd een plan B. We hebben ook andere mogelijkheden om te racen. Ik zeg niet dat het 100 procent zeker is, maar we gaan daar racen."