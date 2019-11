De Peiling: Verkoop energiecontracten aan de deur verbieden?

Focus op deurverkoop

Energiebedrijf Vattenfall (voorheen Nuon) werft volgens een memo, in bezit van het AD, nu al jaarlijks zo'n 150.000 nieuwe klanten op de stoep. In een interne e-mail van na de zomer rept het bedrijf over ‘onze focus op door-to-door (deur tot deur)’.

Misstanden

Het gebrek aan controle op deurverkoop leidt geregeld tot misstanden. Het AD kreeg inzage in honderden klachten, onder meer over Vattenfall-verkopers die zich voordoen als ‘tariefcontroleur’ of ‘netbeheerder’. Ze spiegelen geregeld verbruikskosten bewust lager voor. "Dit wordt een puinzooi", meldt de bron binnen de deur tot deur-verkoop aan de krant. hij wijst er -net als andere kenners- op dat het juist aan de deur gemakkelijk is te rommelen.

Verbod

In de politiek klinkt een roep om maatregelen. In verschillende gemeenten pleiten partijen voor een verbod op deurverkoop, desnoods via de algemene politieverordening (APV). D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma is ook kritisch: "Wij willen dat verkopers alleen mogen aanbellen bij mensen die vooraf aangeven dat op prijs te stellen. Nu telefonische verkoop aan banden wordt gelegd, willen we niet de sluizen openzetten voor verkopers die klanten te makkelijk kunnen misleiden."

Wat vind jij?

Ben jij een meester in het afwimpelen van verkopers aan de deur of kost nee zeggen moeite? Moet dit soort huis-aan-huis verkoop verboden worden ja of nee?