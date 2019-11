Gezondheid van albinozeehond gaat achteruit: "Hij ligt veel op het droge"

Dit komt vaker voor bij zeehonden met een longworminfectie, geeft Ecomare aan. "Het is niet altijd makkelijk te overwinnen. In het water lijkt Snow White, zoals het dier wordt genoemd, het gelukkig makkelijk te vergeten. Hopelijk komt hij er snel overheen."

De albinozeehond werd gevonden op de Waddendijk. Met zijn lichte vacht en rode ogen bleek dat hij de, bij zeehonden zeer zeldzame, afwijking albinisme had. Ook was duidelijk dat hij geen of weinig zicht heeft. Het dier was ook heel bijzonder voor Ecomare: er was hier nog nooit een albinozeehond in het wild gezien, maar ook nog nooit in de opvang geweest.

De dierenarts gaf hem een oplossing van zouten en mineralen dat zijn vochtbalans op peil moest brengen en diende hem vervolgens een injectie van antibiotica en ontwormingsmiddel toe. De zeehond is een mannetje van drie tot vier maanden oud, hij weegt 16,8 kilo. Als hij goed geneest, is het de bedoeling dat hij in februari wordt vrijgelaten.

Eerder leek het beter te gaan met het zeehondje. NH Nieuws ging drie weken geleden op bezoek: