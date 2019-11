Facebookers vervolgd wegens uitlatingen tijdens Sintintocht Amstelveen

Gedurende de Sinterklaasintocht in Amstelveen werd via Facebook een livestream uitgezonden waarop demonstranten van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet en de intocht op het Stadsplein in Amstelveen te zien waren. De livestream werd uitgezonden door journalist en programmamaker Clarice Gargard.

Negatieve reacties

Onder de beelden werden veel negatieve reacties geplaatst gericht aan de demonstranten en aan Gargard zelf, terwijl de beelden daartoe volgens het OM geen aanleiding gaven. Gargard heeft naar aanleiding van de reacties aangifte gedaan, waarna politie en justitie een onderzoek zijn gestart.

Het OM concludeert na onderzoek dat de veel reacties bestaan uit schelden, bedreigen en opruien. Degenen die de meest ernstige en grove strafbare uitlatingen deden, waarbij werd gedreigd, opgeruid of gediscrimineerd, worden vervolgd.

Vrijheid van meningsuiting

"Vrijheid van meningsuiting is een groot en belangrijk recht", aldus het OM. "Uitlatingen gedaan binnen het maatschappelijk debat worden in hoge mate beschermd door dit recht. Echter, deze bescherming houdt op indien sprake is van het plaatsen van puur racistische, bedreigende en opruiende uitlatingen."

Het OM heeft in het onderzoek meegenomen dat bepaalde uitlatingen rechtstreeks aan Gargard gericht waren en zij werkzaam is als journalist. Verder schrijft het Openbaar Ministerie dat het strafbare uitlatingen op sociale media hoog op de agenda heeft staan.