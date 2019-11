Gevonden dode man in auto Duivendrecht vermoedelijk doodgeschoten

De 34-jarige Seif Ahmed die begin oktober zwaargewond in een auto op de Buitensingel in Duivendrecht werd aangetroffen en kort daarna overleed, is vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. Op de achterbank van de auto zat de peuter van de man, het kindje bleef ongedeerd. Dat meldt de politie.

De politie kreeg dinsdagmiddag 1 oktober rond 17.15 uur een melding dat iemand een bewegingsloze man in een auto zag zitten op de parkeerplaats. De melder kon geen contact krijgen met de man en maakte zich ernstig zorgen.

Verschillende hulpdiensten snelden naar de locatie en troffen daar de man aan. Hij bleek zwaargewond en moest direct worden gereanimeerd. Hulp mocht echter niet meer baten en de man overleed ter plekke.

Peuter op achterbank

Op de achterbank van de auto zat een ongedeerd peutertje. Na onderzoek bleek het om het kind van de man te gaan. Hulpverleners hebben het jonge kind op een later moment overgedragen aan de moeder.

De politie startte direct een uitgebreid onderzoek naar de dood van de man. In eerste instantie hield de recherche rekening met drie mogelijke scenario's, waaronder de mogelijkheid dat de man zichzelf van het leven had beroofd. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit scenario steeds minder waarschijnlijk is. Er wordt sterk rekening mee gehouden dat de man door een misdrijf is omgekomen.

Egyptische kapper

De 34-jarige Seif Ahmed kwam uit Egypte en werkte de afgelopen jaren in Amsterdam. Hij was vooral actief als kapper in Amsterdam West. Hij was geen bekende van politie en justitie. De recherche komt graag in contact met mensen die meer weten over de schietpartij of het slachtoffer.

In de uitzending van Opsporing Verzocht van 19 november wordt uitgebreid aandacht besteed aan deze zaak. Mensen met tips of informatie kunnen het tipformulier van de politie invullen of bellen met de opsporingstiplijn op 0800-6070