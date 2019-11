Velsertunnel (A22) richting het zuiden enige tijd afgesloten door ongeval

VELSEN - Door een ongeval was de Velsertunnel richting het zuiden enige tijd afgesloten. Hierdoor was er een vertraging van tien minuten.

Het verkeer dat nog voor de Velsertunnel stond, werd langs het ongeluk heen geleid. Hierna ging Rijkswaterstaat beginnen met het bergen van de auto's.

Gisteravond was het ook al raak bij de Velsertunnel. Toen ging het om een storing in de camera's van de tunnel. De weg werd in beide richtingen afgesloten.