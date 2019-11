Randstad niet uit de brand met stikstofmaatregelen, meer woningbouw blijft onzeker

NOORD-HOLLAND - Of de woningbouwplannen in de Randstad kunnen doorgaan, blijft onzeker. Ondanks de stikstofmaatregelen van het kabinet is er nog steeds te weinig ruimte om voldoende woningen te bouwen in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Dit blijkt uit doorrekeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), schrijft de Volkskrant.