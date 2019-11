Dirco laat grenzeloze liefde voor werkgever blijken met KLM-tattoo

Dirco Wit vertelt trots aan NH Nieuws dat hij al 36 jaar voor KLM werkt. Momenteel is de Beverwijker technicus bij de afdeling Engine Services van de maatschappij op Schiphol-Oost. Voor de gedetailleerde tatoeage van KLM die hij op zijn rug liet zetten, reisde Wit af naar de regio Udon Thani in het noordoosten van Thailand, vergezeld door zijn Thaise vrouw. Voor de tattoo waren meerdere sessies nodig.

Onderaan de tatoeage prijkt het eerste logo van KLM. Daarboven taxiet een van KLM's tien overgebleven Boeing 747-400's met het 100-logo op de romp op het platform van Schiphol. Links is de huidige luchtverkeerstoren te zien, rechts de toren die tot 1991 dienst deed voor de luchtverkeersleiding.

Dat Wit trots is op zijn werkgever blijkt ook wel uit de Boeing 777-300 die op de achtergrond opstijgt. De zogenaamde 'Orange Pride' werd in 2016 deels oranje geschilderd om in stijl de Nederlandse atleten van de Olympische Spelen op te halen in Rio de Janeiro.

100 jaar

KLM vierde op 7 oktober haar honderdjarig bestaan met een groot feest op Schiphol. Voor die gelegenheid werden alle KLM-toestellen beplakt met een 100 jaar logo. In de loop van 2020 worden de stickers weer van de vliegtuigen gehaald. Bij de tattoo van Dirco zal dat wat moeilijker gaan, die zal hij zijn leven lang bij hem dragen.