Waddeneilanden adopteren succesvolle Texelse aanpak tegen personeelstekort in horeca

Werken, leren en wonen, dat zijn de drie elementen waarmee de Texel Academy sinds vorig jaar jongeren naar het eiland probeert te trekken. Zo moeten de nijpende tekorten in de horeca worden aangepakt. Tot het project van start ging, waren de problemen zo groot dat enkele ondernemers aan sluiten zat te denken, al dan niet tijdelijk. Maar een eigen opleiding zorgde voor lucht op de arbeidsmarkt.

NH Nieuws

"Ik wil nog altijd kok worden," vertelt Ricardo Wijnalda die dit jaar is ingestroomd op de Texel Academy. Hij komt oorspronkelijk uit Heerenveen, maar heeft de stap naar het eiland gewaagd: "Al van jongs af aan wil ik in de keuken staan. School is niet echt mijn ding, ik ben meer een jongen van de praktijk. Dus dit is ideaal." Ricardo is een van de studenten die in september aan het tweede seizoen van de Texel Academy zijn begonnen. "We hebben deze keer 22 studenten die uit zo'n 200 aanmeldingen zijn geselecteerd", legt Marianne Langeveld, één van de initiatiefnemers van het project, uit. Wonen, werken en leren Het bijzondere aan het Texelse project is dat de nieuwe werknemers naast een baan ook een opleiding tot kok of gastheer/vrouw ook nog onderdak krijgen aangeboden. Hierdoor wordt de stap naar het eiland makkelijker, ziet Langeveld: "Het heeft echt effect. Waar we vorig jaar nog grote tekorten zagen, horen we nu dat de leerlingen er nog aan de slag zijn en dat bedrijven zijn voorzien. Dat maakt voor ons de uitdaging groter om een mooie stageplek te vinden. Maar er is genoeg ruimte hoor." "Het gaat goed op school", vertelt Ricardo terwijl hij een saus staat te maken voor het diner van die avond. "Ik ben lekker op dreef en heb niks te klagen. Ik heb al een paar dingen kunnen bekijken op het eiland. De natuur is prachtig, maar ik moet nog veel meer gaan zien."

Quote "Het belangrijkste wat ik ze leer: hard werken, niet zeuren en op tijd zijn" Chef-kok daan kappert

Chef-kok Daan Kappert van Hotel De Pelikaan bij De Koog is tevreden over zijn pupil: "Het gaat hartstikke goed met Ricardo. Hij is goed gemotiveerd, heeft soms nog een beetje begeleiding nodig, maar hij doet goed zijn best. Dus dat gaat de goede kant op." Kappert werkt al sinds het begin mee aan het project Texel Academy: "Ik leer ze vooral wat werken is: de hiërachie in de keuken, hard werken, niet zeuren en op tijd zijn. Het zijn vaak jongens die een beetje begeleiding nodig hebben, maar die er echt wel voor gaan." Wadden Academy Dat het project werkt, is niet onopgemerkt gebleven. De Texel Academy breidt uit richting de andere Waddeneilanden: "Ja, we gaan eilandhoppen", lacht Mariannen Langeveld. "Ook op de andere wadden gaat het van start als Wadden Academy. Dit is wel de manier die voor ons goed werkt. We hopen dat het voor onze buren ook goed gaat werken. Dat is ook mede met dank aan onze burgemeester." Het tweede seizoen van de Texel Academy is inmiddels goed op stoom gekomen. Komend voorjaar start een extra opleidingsronde voor de richting gastheer/gastvrouw, vertelt Marianne Langeveld. "Zeker voor dat vak hebben we vacatures open staan. We hebben de eerste leuke aanmeldingen al weer binnen. Maar aanmelden kan nog steeds. Het is een opleiding die je niet mag missen."

