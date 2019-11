Winkeliers in actie voor lijfsbehoud: "Mensen lopen zo snel mogelijk de winkel weer uit"

WORMERVEER - Na de boeren, bouwers en onderwijzers gaan nu ook de winkeliers actievoeren in Den Haag. Vooral de hevige concurrentie van webshops zorgt voor lege winkels. Jörg Augustin, mede-eigenaar van twee winkels in de Zaanbocht in Wormerveerweet er alles van. Zijn cadeauwinkel Bears and Buddies moet dicht en de afgelopen zomer overgenomen Intertoys blijft nog open zolang het duurt.

"Ik heb nog een huurcontract van twee jaar, anders zou ik ermee stoppen", zegt Jörg. Hij is bitter gestemd want enkele maanden geleden werd de overname van de speelgoedwinkel door de Wormerveerders nog met groot enthousiasme onthaald. "En nu blijft iedereen weg."

De ironie is dat Jörg de vijand in huis heeft gehaald. Want hij is een servicepunt voor pakjes gestart. "We dachten dat als mensen pakjes komen halen, ze ook in de winkel gaan rondkijken en iets kopen. Maar dat doet bijna niemand."

Met de feestdagen voor de boeg hoopt hij stiekem toch nog op extra klandizie. De cadeauwinkel is vanaf nu alleen nog maar in het weekend open. Alles in de uitverkoop zodat op 1 januari de deur definitief dicht kan.