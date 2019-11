Velsertunnel (A22) weer open na camerastoring

VELSEN - Door een technische storing is de Velsertunnel vanavond geruime tijd in beide richtingen afgesloten geweest.

Het ging om een storing aan de camera's. "Daardoor kunnen wij niet zien wat er in de tunnel gebeurt en mag het verkeer er niet doorheen", laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat aan NH Nieuws weten. Inmiddels heeft een monteur het euvel verholpen.

Tijdens de afsluiting werd verkeer in beide richtingen (Haarlem/Alkmaar) aangeraden om te rijden via de A9 en het Noordzeekanaal via de Wijkertunnel te passeren.

Automobilisten die voor de tunnelmond waren gestrand, werden onder begeleiding van weginspecteurs door de tunnel geleid. Daarna is de tunnel voor al het verkeer afgesloten.

Toegangswegen

Door de storing en afsluiting liep ook het verkeer op de toegangswegen A208 en de N202 vast, zo meldde de ANWB op Twitter. De vertraging op die wegen neemt inmiddels af.