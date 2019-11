Verkeersbordenfabrikant viert feestje na verlaging maximumsnelheid: "Het wordt pizza en weekendwerk"

NIEUW-VENNEP - Bij HR Groep in Nieuw-Vennep vierden ze gisteravond een klein feestje. De verkeersbordenfabrikant staat een flinke klus te wachten nu de maximumsnelheid op veel snelwegen wordt verlaagd. "Of het gaat lukken? Ik denk het wel, we zijn wel wat gewend."

Maar het werk moet nog gedaan worden. Volgens het bedrijf uit Rijswijk maken ze iets minder dan driekwart van alle Nederlandse verkeersborden. 15 procent van de eigen productie wordt in Nieuw-Vennep gedaan, al gaat dat voornamelijk om het bestickeren. "Het materiaal wordt op andere locaties in Nederland klaargemaakt", verklaart medewerker Marianne terwijl ze een waarschuwingsbord beplakt. De symbolen moeten op precies de juiste plek geplaatst worden.

"Het was wel een soort champagnemoment", geeft directeur Jacques Goddijn toe. Hij verwachtte al dat de snelheid verlaagd zou worden, maar het definitieve besluit viel vanochtend. "We kregen telefoontjes van allerlei media, Rijkswaterstaat, aannemers, noem maar op. Het voelde alsof de klus al geklaard was."

Grofweg zijn er in heel Nederland tot wel zesduizend nieuwe borden nodig, schat Goddijn. "Dat is inclusief de hectometerpaaltjes langs de weg waar nu 130 of 120 op staat." Een flinke klus, maar het bedrijf heeft weleens voor hetere vuren gestaan. "Toen de limiet juist verhoogd werd, moesten we binnen drie weken alles opleveren. Dat is ook gelukt." Het is vooral een kwestie van doorbijten, verwacht de directeur. "Ik denk dat we pizza gaan bestellen en 's avonds moeten doorwerken, en misschien ook wel in het weekend."

Productiemedewerker Ed van Driessen zoekt tussen de voorraad, maar vandaag zijn de stickers met 100 km/u nog niet in Nieuw-Vennep te vinden. "Die zullen we binnenkort wel gaan krijgen", verwacht hij. Wijzend naar een aantal lege plekken in de hal: "Ik denk dat de lege borden hier straks allemaal opgestapeld liggen, want het gaan er echt heel veel worden."