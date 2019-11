Haarlemse militair (23) bij wie drugs werd gevonden zit nog in de gevangenis

DEN HELDER - De 23-jarige militair uit Haarlem bij wie in september elf kilo cocaïne werd gevonden, zit nog in de gevangenis. De man zat tijdens de vondst aan boord van het marineschip Zr. Ms. Johan de Witt op Curaçao. Toen de marechaussee in Den Helder ook het schip doorzocht, werd nog eens elf kilo drugs gevonden. De zaak komt volgende maand voor de rechter.

De verdachte moet op 16 december voor de eerste keer voor de militaire rechter in Arnhem verschijnen. Of de zaak die dag inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet bekend.

De drugsvondsten zorgden voor veel beroering bij de marine. Commandant Zeestrijdkrachten Rob Kramer uitte in een interne e-mail zijn woede. Zo schreef hij daarin het 'hypocriet' te vinden dat personeel zich inlaat met het gebruik of verhandelen van harddrugs. "Terwijl het counteren van drugstransporten een belangrijke vredestaak is van de marine."

Jarenlange gevangenisstraf niet ondenkbaar

Een jarenlange gevangenisstraf is volgens hem niet ondenkbaar: "Gepakt worden met harddrugs betekent oneervol ontslag. Weg mooie baan bij de marine, weg vrijheid. Een strafblad dat je de rest van je leven in de weg zit, is het enige dat je er voor terug krijgt."

De drugs op het schip zaten verstopt in pakketten. De partij cocaine van de militair zat in zijn rugtas. Regelmatig worden drugs gevonden bij militairen die op Curaçao gestationeerd zijn. Voor burgers geldt in de regel dat er geen actieve vervolging plaatsvindt als het gaat om gebruik van verdovende middelen. Bij militairen ligt dat anders vanwege het zerotolerancebeleid van Defensie.

Dit beleid geldt ook op Curaçao, waar de verleiding om verdovende middelen te gebruiken een risico vormt. Vanwege dit risico en ook vanwege andere recente ontwikkelingen, is de aanpak van het gebruik van verdovende middelen door militairen op Curaçao geïntensiveerd.