Vanuit deze drie auto's werd woning van geliquideerde advocaat Wiersum geobserveerd

AMSTERDAM - Weken voor de moord op advocaat Wiersum aan de Imstenrade in Buitenveldert werd zijn woning geobserveerd. In Bureau NH toont de politie beelden van de auto's die hiervoor werden gebruikt, in de hoop dat getuigen een bijdrage kunnen leveren aan het onderzoek naar de liquidatie.

Bureau NH

De ochtend van de moord, 18 september, rijdt een witte Opel Combo de wijk in, zo is te zien op camerabeelden. Kort na de moord verlaat dezelfde bestelbus de woonwijk. Behalve als vluchtauto is deze auto door de criminelen ook gebruikt bij de voorbereiding, want onderzoek heeft uitgewezen dat dezelfde auto een dag eerder tussen 7.30 uur en 8.30 uur ook al aan de Imstenrade was gezien. De Combo is later aangetroffen in Almere en was toen voorzien van valse kentekenplaten, zegt een politiewoordvoerder in Bureau NH. De auto werd in juni gestolen in Rotterdam, verdween daarna drie maanden van de radar, maar werd een dag voor de moord - op 17 september - dus al bij Wiersums woning gezien.

De tweede auto, een Volkswagen Transporter, werd in september gestolen in Limburg, en werd de dag voor de moord gezien aan de Imstenrade. Op 23 september, een kleine week, na de liquidatie werd de auto aangetroffen in een parkeergarage aan de Hoptille in Amsterdam-Zuidoost. De recherche vermoedt dat de auto is gebruikt om op 16 september de omgeving te verkennen, maar daarbij een lekke band heeft gekregen.

Het derde gebruikte voertuig is een Renault Mègane, die in de nacht van 23 op 24 september in Voorburg uitgebrand werd aangetroffen. Die auto was gestolen in Nieuwegein, en is - zo blijkt uit het onderzoek - weken voor de moord, tussen 23 augustus en 30 augustus meerdere keren gezien in Buitenveldert. De auto werd onder meer gezien aan de Nieuw Herlaer en aan de Keverberg, waarvan vooral laatstgenoemde straat opvallend dicht bij de Imstenrade ligt.

Voor alle auto's geldt dezelfde vraag: zijn er mensen die in de genoemde periodes mensen bij de beschreven voertuigen hebben gezien. Tips zijn welkom op 0800-6070 of anoniem op 0800-7000.

Bureau NH