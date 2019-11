Hoornse man (54) vrijgesproken voor uit de hand gelopen SM-sessie met 17-jarig meisje

HOORN - De 54-jarige David-Jan van der W. uit Hoorn, die ervan verdacht werd een 17-jarig meisje te hebben verwond bij een uit de hand gelopen SM-sessie, is vrijgesproken. Er zou te weinig bewijs zijn dat hij te ver is gegaan.

De rechtbank zegt in de uitspraak dat het meisje op eigen initiatief haar woning in België verliet om naar de verdachte in Hoorn af te reizen. Ze zou in het verhoor hebben verklaard dat ze interesse had in SM en ervaringen wilde opdoen. Ze heeft zelf contact gelegd met de verdachte en met hem afgesproken door hem 'te worden getraind'.

Maar volgens het slachtoffer ging de sessie, die zo'n zes uur zou hebben geduurd, veel te ver. Er werd volgens haar onder meer hard geslagen met zwepen en haar keel zou zijn dichtgeknepen. Codewoorden om te stoppen werden genegeerd en ze liep meerdere verwondingen op.

Twijfel

De rechtbank geeft bij de uitspraak alleen aan dat er geen bewijs is dat de man haar vast heeft gehouden in zijn woning en dat hij tijdens de sessie het codewoord heeft genegeerd. Het meisje zou namelijk verschillende verklaringen hebben gegeven op belangrijke punten, waarbij ze twijfelde of er echt orale seks heeft plaatsgevonden en of ze wel het juiste codewoord heeft gebruikt.

Zijn eigen lustgevoelens

De officier van justitie was twee weken geleden, tijdens de inhoudelijke zitting, wel degelijk kritisch naar de verdachte. "Van der W. wist dat het slachtoffer 17 jaar was en nog schoolgaand, en nog geen ervaring had met BDSM. Hij had op dat moment al moeten beseffen dat er sprake was van een scheve verhouding. Ze was jong en kwetsbaar en hij had zich moeten beseffen dat er dan een extra verantwoordelijkheid bij hem kwam te liggen. Hij heeft daar misbruik van gemaakt, ten gunste van zijn eigen lustgevoelens."

Over het grote leeftijdsverschil zegt de verdachte: "Ik heb niets fout gedaan. Ik doe dit al twintig jaar. Ik heb meer mijn hart dan m'n hoofd gevolgd. Ze wilde dit ervaren en zocht een ervaren meester. En ik heb bedacht dat ik haar dat kon geven en ben voorbij gegaan aan haar leeftijd. Ik wilde niks illegaals doen."



De officier eiste 28 maanden gevangenisstraf, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Hiervan is Van der W. gisteren volledig vrijgesproken.