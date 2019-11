Politie geeft beelden verdachte brandstichter bewoonde loods Zwaanshoek vrij: "Levensgevaarlijk"

ZWAANSHOEK - Het is inmiddels meer dan een half jaar geleden dat een brand een loods aan de Spieringweg in Zwaanshoek in de as legde. Het ging om brandstichting, maar verdachten zijn vooralsnog niet aangehouden. De politie geeft daarom beelden vrij van de twee mogelijke brandstichters.

Het is zondagochtend rond 4.45 uur als blijkt dat de loods in brand staat. Bewoners van het woonhuis voor de loods worden er wakker van, en bellen de brandweer. Zij komen in actie, evacueren de aanwezigen, maar kunnen de loods niet meer redden: het vuur legt het pand volledig in de as. Meerdere bedrijven zijn zwaar gedupeerd zijn, maar ook de bewoners van de loods zijn alles kwijt. De totale schade loopt in de miljoenen euro's.

Op beelden is te zien hoe een vermoedelijke verdachte de loods binnen komt, een trap opgaat en een ruimte op de eerste verdieping ingaat. Niet veel later loopt hij naar beneden en verlaat het pand. Waarschijnlijk had hij een handlanger, want op beelden van een andere camera is te zien hoe hij een auto instapt waar nog iemand inzat.

"Op het moment van de brand lagen er mensen te slapen in de woonunits, en de loods is volledig afgebrand, dus ik denk dat we van geluk mogen spreken dat er niemand gewond is geraakt", legt een politiewoordvoerder in Bureau NH uit waarom de politie deze zaak zo hoog opneemt. "Het is een levensgevaarlijke situatie, zeker omdat er nog mensen in het pand waren."

Wie de man of auto herkent of andere informatie heeft, wordt gevraagd dat te delen met de politie op 0800-6070 of anoniem op 0800-7000.