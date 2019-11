Verdachten liquidatie Kelvin Maynard vastgelegd door bewakingscamera

Als Maynard op de Langbroekdreef stilstaat voor een verkeerslicht, komt de scooter naast z'n auto staan en schiet de passagier meerdere keren op hem. Maynard is niet op slag dood: hij geeft gas en komt tegen de gevel van de nabijgelegen brandweerkazerne tot stilstand. Aanwezige brandweermensen reanimeren hem, maar zonder resultaat: de oud-profvoetballer overlijdt in zijn auto.

Woensdag 18 september rijdt de 32-jarige Maynard rond 19.15 uur in zijn grijze Volkswagen Golf het Wethouder de Roosplein in Amsterdam-Zuidoost op. Op de parkeerplaats ontmoet hij een vriend, die vraagt of hij voetbal komt kijken. Omdat Maynard nog een paar mensen moet spreken, slaat hij het aanbod af.

Ondanks de beelden weet de politie nog niet om wat voor type motorscooter het gaat. "Het zou een tweewielig type kunnen zijn geweest, mogelijk een Piaggio Beverley, maar het kan ook een iets zwaarder model zijn geweest, met drie wielen", aldus een politiewoordvoerder in Bureau NH. Na de liquidatie rijden de twee richting de Gooiseweg, en vervolgens waarschijnlijk over de S112 en de A9 richting het centrum van Amsterdam gereden.

Ontmoeting



Behalve informatie over de daders en de scooter komt de politie ook graag in contact met mensen die iets kunnen vertellen over de ontmoeting die Maynard kort voor de moord op het Wethouder de Roosplein had. Hoewel de politie denkt de identiteit van een van de mannen te kennen en zijn rol onderzoekt, tast de politie nog in het duister over de andere twee.

Bekend is dat het gaat om twee vermoedelijk Surinaamse mannen van begin twintig. Een van de twee is 1,70 á 1,75 meter lang, tenger en droeg een Nike-trainingspak. Opvallend is een moedervlek, rechts boven z'n mond en onder z'n neus. De ander is met 1,50 meter een stuk kleiner, droeg ook een Nike-trainingspak en had op de dag van de liquidatie een snor.

Getuigen

Tot slot komt de politie graag in contact met twee mogelijke getuigen, die op het moment dat Maynard rond 19.10 uur het Wethouder de Roosplein oprijdt ook op het plein lopen. Vermoedelijk stappen zij in een witte Volkswagen Polo, die kort daarna het parkeervak verlaat en wegrijdt. Wie zich herkent of meer informatie heeft over de liquidatie, wordt gevraagd contact op te nemen via 0800-6070 of anoniem op 0800-7000.