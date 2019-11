Geleidehond en baasje Pauline door zeven taxi's geweigerd: "Dit maakte me nog beperkter"

Het was haar nog nooit overkomen en daarom raakt het haar diep. Een weigering van deze aard kwam keihard bij haar aan. Ze heeft nog vier procent zicht en dat maakt haar en hond Irsa onafscheidelijk. "Ik ben beperkt, maar de situatie die zich heeft voorgedaan maakte me nog beperkter", zo blikt ze terug. "Hierdoor krijg je een gevoel van onmacht en machteloosheid over wat je wordt aangedaan. Ik word kleiner gemaakt."

Door haar verhaal op Facebook te delen kreeg ze al direct steunbetuigingen en bemoedigende reacties. Verschillende taxibedrijven hebben contact opgenomen met de boze Pauline en boden haar aan altijd klaar te staan voor haar en de geleidehond. Ook vandaag kwamen verschillende chauffeurs naar haar toe.

Slechte naam

Taxichauffeur Umit Ulus: "Het is goed dat Pauline haar verhaal deelt", vertelt hij. "Dit mag niet gebeuren en maakt mij en veel collega's boos. Dit bezorgt de taxichauffeur een slechte naam." Ook collega Caroline Geerinck was geschokt toen ze van het voorval hoorde. "Ik was geschokt dat ze aan haar lot is overgelaten en in het donker stond met haar hond", aldus de chauffeuse. "Als je een hart hebt, dan had je mevrouw meegenomen en niet in de kou laten staan."