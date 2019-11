Politie houdt man (35) aan na autobrand in parkeergarage Alkmaar

ALKMAAR - De politie heeft vannacht een 35-jarige man aangehouden op verdenking van het in brand steken van een auto in parkeergarage Kanaalschiereiland in Alkmaar.

Iets na middernacht werd de brand ontdekt. Een auto brandde volledig uit en nog twee auto's raakten zwaar beschadigd.

Dankzij camerabeelden kreeg de politie de verdachte in het vizier. Ondanks dat de man al was gevlogen, kwam de politie hem later die nacht tegen in de stad. Hij werd aangehouden en is verhoord op het politiebureau.

De politie onderzoekt de brand.