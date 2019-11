Vluchtauto Rolex-rovers Mijdrecht gestolen in Uithoorn: 'Grote impact en buit van niks'

UITHOORN - Om een gewelddadige straatroof in Mijdrecht op te lossen, zoekt de politie informatie over de vluchtauto die de daders een paar dagen eerder in Uithoorn hadden gestolen.

De Volkswagen Caddy werd in de nacht van donderdag 26 op vrijdag 27 september gestolen vanaf de Ransuil in Uithoorn. Vijf dagen later, op dinsdag 1 oktober, wordt in Mijdrecht een echtpaar beroofd. Zodra ze in hun straat uit de auto stappen, stormen twee mannen in bivakmutsen op hen af, bedreigen hen met vuurwapens en eisen hun horloges op.

De vrouw verzet zich hevig en roept om hulp, waarop een buurvrouw naar buiten komt gerend. Ook zij krijgt een vuurwapen op zich gericht, en wordt daarop door haar man naar binnen getrokken. Nadat de man zijn horloge heeft afgegeven en het horloge van de vrouw van haar arm is gerukt, vluchten de twee in de Volkswagen Caddy. De auto wordt kort daarna uitgebrand teruggevonden.

Rosé-kleurige Rolex

Ook het horloge van de man wordt teruggevonden: de straatrovers blijken het sieraad te zijn verloren aan de Roerdomp in Mijdrecht. Het rosé-kleurige Rolex-horloge van de vrouw hebben ze wel meegenomen, al benadrukt de politiewoordvoerder in Bureau NH dat het om 'een buit van niks' ging: "Wat de daders waarschijnlijk niet wisten is dat het om een nepexemplaar ging, dus een horloge van maar een paar tientjes."

Hoewel ze dus nauwelijks buit hadden gemaakt, heeft de straatroof z'n sporen nagelaten in de MIjdrechtse buurt. "De impact op die mensen - en op de buurt - was enorm groot, en daarom willen we deze zaak dan ook graag oplossen."

Signalement

Wie meer informatie heeft over de diefstal van de bestelauto wordt gevraagd die informatie te delen met de politie op 0800-6070 of anoniem op 0800-7000. Ook informatie over de daders is meer dan welkom: het gaat om 'vrij jonge jongens', die bovendien 'nogal zenuwachtig overkwamen'. Opvallend is het lengteverschil tussen de twee: een van hen is ongeveer 1,65 meter lang en heeft een tengere bouw, de ander is een kop groter en heeft een normaal postuur. Ze spreken beiden goed Nederlands.

De politie houdt er rekening mee dat het om drie verdachten gaat, 'want vermoedelijk zat er tijdens de straatroof nog een derde persoon in het bestelbusje'. Ook denkt de politie dat het bestelbusje speciaal voor de roof is gestolen.