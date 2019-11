Amstelveners tot knieën in het water tijdens vakantie in Venetië: "Straten staan helemaal blank"

AMSTELVEEN - Dat Venetië wereldberoemd is door zijn vele wateren, rivieren en nattigheid, is algemeen bekend. Maar door hevige regenval de afgelopen dagen is de Italiaanse stad compleet onder water gelopen en moeten toeristen de straten doorploeteren met laarzen tot de knieën. Zo ook de Amstelveense Davey Baas, die met een paar vrienden op vakantie is.

Met een paar provisorisch omgebouwde laarzen, gemaakt van plastic en om de benen geslagen zodat de sneakers niet nat worden, heeft de vriendengroep gisteren de historische Italiaanse stad verkend. Wel even wat anders dan ze van tevoren in gedachten hadden: "We keken raar op toen we de deur van ons hotel opendeden", aldus Davey tegen NH Nieuws.

Davey Baas

De mannen waren er een aantal dagen op vakantie. Volgens Davey kwam het met bakken uit de hemel gisternacht. Toch was het met al die nattigheid best druk in de stad. "Het weerhield mensen er niet van om toch naar het San Marcoplein te komen", aldus de man uit Amstelveen. "Al waren de meeste attracties wel gesloten." De groep is gisteravond naar huis gevlogen. Davey begreep dat het water nu nog hoger staat dan gisteren. Acqua alta Het komt vaker voor dat Venetië in de herfst onder water staat. Volgens de NOS hebben de inwoners van de stad daar zelfs een woord voor: acqua alta, wat 'hoog water' betekent. Maar niet alleen Venetië heeft last van hoog water, ook in andere delen van het land staan straten blank.