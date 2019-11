Hilversumse buurt blij met verlagen maximumsnelheid: "Maar het lost onze overlast niet op"

HILVERSUM - Het nieuws dat de maximumsnelheid op snelwegen omlaag gaat naar 100 km/u, leidt tot blije reacties bij bewoners van de West-Indische Buurt in Hilversum. Ze voeren al tijden actie om een geluidswal langs de snelweg te krijgen, omdat ze geluidsoverlast ervaren. Het verlagen van de snelheid helpt ook tegen hun overlast. "We zijn heel blij, maar het lost ons probleem nog lang niet op", zegt actievoerder Marike Hoving-van der Tol.

De bewoners van de West-Indische Buurt willen een geluidsscherm langs de A27 sinds de snelweg vorig jaar werd verbreed. Sindsdien stellen ze veel meer geluidsoverlast te ervaren van voorbijrazende auto's op de snelweg.

De buurt voert al veel langer actie en sprak zelfs verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen aan om haar te overtuigen dat het scherm moest worden geplaatst. Tot nu toe zonder resultaat. Volgens de minister voldoet het geluid van de snelweg aan alle normen en is het daardoor uitgesloten dat er een geluidsscherm komt. Ook andere pogingen van de buurt hebben tot nu toe niets opgeleverd.

Bijkomend voordeel

Het stikstofprobleem lijkt de buurtbewoners nu de helpende hand te bieden. De maximumsnelheid gaat omlaag om de uitstoot van stikstof naar beneden te brengen. Dat dat er ook weer toe leidt dat het lawaai vanaf de snelweg minder wordt, is voor de buurt een bijkomend voordeel. "Dit is een stap in de goede richting, maar we zijn er nog niet. We willen nog steeds heel graag een wand. Dat lost onze problemen pas helemaal op. Daar blijven we voor strijden", zegt Hoving-van der Tol.

Volgens Hoving-van der Tol is ook niet per se de snelweg zelf het grootste probleem. "Door de verbreding rijden de auto's dichter langs onze huizen, maar ook de afslag is veel dichterbij komen te liggen. Vooral op de afslag moet het probleem worden aangepakt. Dus nogmaals: de snelheidsverlaging is mooi meegenomen, maar het kan beter."

Ook buurtbewoner Kees Tabak is blij, maar blijft net als Hoving-van der Tol strijden: