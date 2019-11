Ophef om homo-uitspraken in Purmerend: "Niet blij als zoon met man hand in hand zou lopen"

PURMEREND - Op sociale media is er veel ophef ontstaan over een filmpje waarin Purmerenders antwoord geven op de vraag: wat zou jij ervan vinden als je twee mannen of vrouwen hand in hand over straat ziet lopen? Een van de antwoorden van een ouder stel is: "Ik zou niet blij zijn als mijn zoon homo was." Dat schiet bij menigeen in het verkeerde keelgat.

"Ik heb ook een zoon, als die bij wijze van spreken homo zou zijn, dan zou ik daar niet blij mee wezen. Maar het blijft wel je zoon", reageert de man in de video van Voxpop, een serie van het Algemeen Dagblad. De interviewer vraagt vervolgens met enige sarcasme: "Dan loopt -ie natuurlijk hand in hand over straat. Dat moet je natuurlijk niet willen." "Nee", aldus de man. "Dan moet -ie maar een portie klappen krijgen." 'Maakt u een grapje?' "Maakt u nu een grapje", is de verbaasde reactie van de verslaggever. Met een halve lach reageert de man vervolgens: "Als hij met z'n vriend over straat loopt en hij krijgt een paar klappen, dan vind ik dat wel goed, ja!" Zijn jonge kleindochter, die de hele tijd meeluistert, heeft op het laatste moment ook nog wat in de melk te brokkelen en lijkt het niet eens met haar opa. "Ik vind het best wel normaal als homo's hand in hand lopen. Daar vind ik niks mis mee", is het duidelijke statement van haar. "U kunt volgens mij nog veel van haar leren", vertelt de interviewer hem. Een dingetje Maar de oudere man is niet de enige die het er niet helemaal mee eens is als mannen hand in hand lopen. Een jongeman vertelt zijn duidelijke statement. "Ik zou niet hand in hand lopen met een vriend, nee. Bij vrouwen vind ik het niet zo erg, maar mannen vind ik nog wel een dingetje", aldus de jongen.

Onder het bericht op Facebook reageren mensen vol ongeloof op de uitspraken van de man en zijn vrouw. "Belachelijk. Laat iedereen in zijn waarde", is de reactie van een vrouw. "Wat een bekrompenheid, we leven in 2019. Kom op zeg!", is de reactie van een ander.