Stengs en Boadu voor het eerst bij Oranje: "Lekker dat je niet alleen binnenkomt"

"Het is een mooi moment; een eer om hier te zijn", zegt Boadu. "En al helemaal met Calvin, iemand met wie je veel kan optrekken. Maar de jongens zijn ook ontspannen, dus het is leuk hier."

Spanning

"Het is toch wel lekker dat je met z'n tweeën binnenkomt. Je bent niet alleen, je kunt met elkaar praten", zegt Stengs. De Nieuw-Venneper geeft toe dat hij een beetje gespannen was. "Maar we zijn goed opgevangen, spelers willen ons helpen. Dat is fijn."

Verrassing

Waar Stengs zich met een plek in de voorselectie mentaal kon voorbereiden op een uitnodiging, kwam de oproep voor Boadu totaal onverwacht. "Ik had er geen rekening mee gehouden en verwachtte dat ik me gewoon bij Jong Oranje moest melden", zegt de achttienjarige goaltjesdief. "Vrijdag kwam het belletje dat ik er toch bijzat. Dat was een mooi moment voor mij en mijn familie."

Kwalificatie

Oranje hoopt zich deze interlandperiode voor het eerst in zes jaar te kwalificeren voor een eindtoernooi. Een gelijkspel tegen Noord-Ierland (zaterdagavond in Belfast) is voldoende voor een plek op het EK. Dinsdag volgt de laatste kwalificatiewedstrijd. Daarin ontvangt Nederland in de Johan Cruijff ArenA Estland.