Opnieuw plundering in Amsterdam: mannen stelen telefoons bij Apple Store

Drie mannen zijn vanmorgen de Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam ingerend en hebben iPhones gestolen. Volgens onze verslaggever ter plaatse zijn er een stuk of tien telefoons meegenomen.

Dit gebeurde rond 11.00 uur. De daders zouden het personeel hebben bedreigd met geweld, maar waren volgens de politie verder niet (zichtbaar) bewapend.

Het drietal is na de overval gevlucht. Een van hen is in een tram gesprongen die in richting van de Overtoom reed. De overige twee zijn er in onbekende richting vandoor gegaan.

De drie mannen droegen tijdens de overval hoodies. Een van hen had een rood-witte muts op. Een gedeelte van de winkel is afgezet voor onderzoek, de rest van de Apple Store is gewoon open.

Vorige week werden in de stad ook al twee winkels bestormd door groepen jongeren die van alles meenamen uit een winkel. Dit gebeurde bij JD Sports in Zuidoost en bij Lacoste op het Rokin.