Heemstede 75 jaar terug: Duitse raket stort neer in achtertuin

HEEMSTEDE - Een Duitse V1-raket die onderweg was naar Engeland, stortte precies 75-jaar geleden neer in Heemstede. Het projectiel kwam terecht in de achtertuin van de familie Kramer aan de Kerklaan.

De site 75 Jaar Bevrijding van de NOS staat vandaag stil bij deze gebeurtenis met een nieuw nieuwsbericht vanuit toen beschreven. Wij plaatsen het in een bewerkte versie door.

De familie Kramer zat net aan tafel toen ze een geluid hoorde. Even later werd dit gevolgd door een harde inslag. "In de voortuin lag iets. Het stuk dat boven de grond uitstak leek op een soort vliegtuigje", vertelt de zoon van familie Kramer. Hij vertelt verder: "Ik vond het monster in het halfduister, omringd door een sterke benzinelucht. Omdat het hard regende is de brandstof vermoedelijk niet in brand gevlogen."

Evacuatie

De vliegende bom sloeg een gat van twee meter in de grond. Omdat het Duitse Sprengkommando toentertijd geen ervaring had met het ontmantelen van V1's, kon de bom alleen onschadelijk worden gemaakt door deze ter plaatse tot explosie te brengen.

Daarbij was de verwachting dat enkele gebouwen beschadigd zouden raken. Om schade door de luchtdruk zo min mogelijk te houden, werd aangeraden ramen en deuren open te laten staan.

Om de bevolking in veiligheid te brengen, kregen omwonenden binnen een straal van een kilometer de opdracht om hun huis te verlaten. Zij werden opgevangen bij de zusters van Huize Sint-Bavo of bij bewoners in de omgeving.