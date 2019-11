De Peiling: Gaan stikstofmaatregelen van het kabinet te ver?

Overdag overal 100 km/u op de snelweg, ander veevoer, het uitkopen van veehouders en een noodwet die belangrijke bouwprojecten laat doorgaan. Ben jij blij met de stikstof-maatregelen die het kabinet vandaag bekend heeft gemaakt of gaan je ze veel te ver?

'Rotmaatregel'

De maximumsnelheid op snelwegen gaat op korte termijn overdag overal omlaag naar 100 kilometer per uur. 's Avonds en 's nachts blijft de snelheid zoals hij nu is. "Een rotmaatrege", zei premier Rutte woensdagmorgen bij een persconferentie. "Maar hiermee voorkomen we dat Nederland op slot gaat. Woningbouw en het onderhoud aan wegen kan hiermee doorgaan."

Veehouders

Veehouders moeten hun dieren ander voer gaan geven, waardoor er minder stikstof in de mest zit. Er komt ook extra geld beschikbaar om boeren die willen stoppen uit te kopen.

Meer nodig

"Deze maatregelen zijn een eerste stap", zegt Rutte. "Ik verwacht dat deze problematiek zo groot is dat ons dit de komende tijd blijft bezighouden. Er wordt gewerkt aan meer maatregelen. Ik verwacht dat we in december bekend kunnen maken wat die worden."

Wat vind jij?

Ben jij blij met deze maatregelen van het kabinet of niet? En snap je eigenlijk wat het probleem is met die plotselinge stikstofcrisis. We horen het graag van je!