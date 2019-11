Gewapende overval op kapsalon in Amsterdam

Op de Ten Katestraat in Amsterdam is vanmorgen rond 09.30 uur een kapsalon overvallen.

Een man met een steekwapen kwam de winkel binnen en bedreigde het aanwezige personeel. Toch lukte het de overvaller niet om buit te maken. Hij is er te voet vandoor gegaan richting de Jan Hanzenstraat.

De verdachte is een getinte man is tussen de 35 en 40 jaar. Hij had een grote zwarte zonnebril op en droeg een lange jas tot over zijn knieën. Op Burgernet vraagt de politie naar hem uit te kijken.