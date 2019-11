Blaricums ziekenhuispersoneel neemt lollige videoclip op voor vertrekkende anesthesist

BLARICUM - Het is weer wat anders dan een gouden handdruk: anesthesist Nick Jongejan van het Blaricumse Tergooiziekenhuis heeft een wel heel bijzonder afscheidscadeau gehad. Zijn collega's namen een liedje mét videoclip voor hem op. De jolige video gaat ondertussen viral op het internet.

Grote ster in het liedje is assistent-anesthesist Thomas Luijf. Thomas werkt dagelijks in het ziekenhuis, maar timmert al een paar jaar aan de weg als zanger. Zingen op een feestje vindt hij daarom zo spannend niet meer, maar zijn zangkunsten voor collega's laten horen vond hij des te spannender.

Maar dat hij wat moest doen was duidelijk. Thomas heeft een bijzondere band met zijn collega's. "Ik kwam voor het eerst op de ok toen ik zeventien was. De anesthesisten zijn als vaders en moeders voor mij. Het heeftook echt grote impact als er iemand weggaat", vertelt hij.