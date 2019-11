Film over hardcorefeest Thunderdome: "Het is het meest lieve volk"

AMSTERDAM - De film ‘Thunderdome never dies’, gemaakt door het Amsterdamse regisseursduo Ted Alkemade en Vera Holland, gaat morgen in première.

"Aan de buitenkant denk je, oh, agressief, harde muziek, een beetje eng", zegt Vera Holland. "Maar als je daar rondloopt is het het meest lieve volk. Je hoeft maar tegen iemand aan te stoten en iemand is meteen je vriend, je gabber."

De evenementen markeerden het begin van de dancefeesten zoals we ze vandaag de dag kennen. In de documentaire dompelen de makers de kijker zich onder in de wereld van kaalgeschoren koppen, hakken en keiharde hardcore.

Publiek was de ster

Alkemade zegt dat er altijd een 'zenuwachtig gevoel' was in de dagen voor het feest. "De DJ was ook niet het aandachtspunt van het feest, wat je tegenwoordig hebt op grote festivals. Maar de DJ was er gewoon. En het publiek was de ster van de avond."

De film is onder meer te zien in bioscoop Pathé.