Een auto is vannacht afgebrand op de begane grond van de parkeergarage Kanaalschiereiland in Alkmaar. Dat is de parkeergarage tussen de binnenstad en Overstad, bij het gemeentekantoor.

Het gebeurde even na middernacht. De parkeergarage zit aan het Mallegatsplein.

In eerste instantie dacht men dat de brand was in de Karperton-parkeergarage, maar volgens een getuige zou later de juiste locatie zijn doorgegeven.

De auto is total loss.