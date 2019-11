Voetganger gewond bij aanrijding met auto in Amsterdam

Een voetganger is vanavond gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Jan van Galenstraat in Amsterdam.

Dat gebeurde rond 22.15 uur. Het slachtoffer werd tijdens het oversteken aangereden. Hij liep hoofd- en bekkenletsel op. Meerdere ambulances en een mobiel medisch traumateam werden opgeroepen, de man is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie doet verder onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. De bestuurder van de auto is verhoord, of de verkeerslichten voor de auto op rood of groen stonden wordt nog uitgezocht.