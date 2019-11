Kinderen zingen protestlied over bomenkap De Hout: "Spierballen laten zien"

ALKMAAR - Stichting Red de Hout heeft een protestlied over de bomenkap in het Alkmaarse stadspark De Hout opgenomen. De actiegroep strijdt al lange tijd tegen de bomenkap die volgens de Noordwest Ziekenhuisgroep nodig is om een nieuw ziekenhuis te bouwen. "Het lied wordt gezongen door kinderen. Want zij zijn de toekomst en het is hun stadspark dat door wanbeleid van de gemeente Alkmaar en Noordwest Ziekenhuis binnenkort gedeeltelijk voor de bijl gaat."