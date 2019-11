Zwaarbewapende agenten in actie na melding gijzeling in Amsterdam Nieuw-West

AMSTERDAM - Een team van de Dienst Speciale Interventies (DSI) heeft vanmiddag ingegrepen bij een mogelijke gijzeling in een pand aan de Jan Rebelstraat in Osdorp. Er is een verdachte aangehouden.

AT5

Het ging om een pand van Stichting Volksbond. Dat is een instelling waar 75 voormalig dak- en thuislozen wonen. Volgens de site van de Volksbond gaat het om mensen met vaak complexe problemen, zoals een verslaving of een lichte verstandelijke handicap. 'We kregen vanmiddag de melding over een mogelijke gijzeling', vertelt een politiewoordvoerder. 'Tijdens het voorbereiden van de actie bleek dat het FAST NL-team van de Landelijke Eenheid de verdachte al zocht. Hij moest nog driehonderd dagen celstraf uitzitten. Die twee zaken zijn samengevoegd en daarna is de man opgepakt. Er is ook een vrouw aangetroffen, zij is niet gewond geraakt.'

Of de vrouw daadwerkelijk werd gegijzeld kan hij nog niet zeggen. "Daar doen we nader onderzoek naar, we zullen de vrouw en de verdachte hierover spreken en kijken of er ondersteunend bewijs is." De reden voor de mogelijke gijzeling is onduidelijk. Voordat de politieactie plaatsvond stonden agenten met kogelwerende vesten al enige tijd in de straat. De drie zwaarbewapende agenten van het zogenoemde Rapid Response Team van de Dienst Speciale Interventies (DSI) zijn het pand daarna ingegaan. De verdachte is uiteindelijk in een politieauto naar het politiebureau overgebracht.